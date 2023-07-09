加拿大法院认定“点赞”表情等同签名，要求被告履行 6 万美元合同义务

IT之家 7 月 9 日消息，加拿大萨斯喀彻温省地方法院近日宣布裁决，认定“点赞”图标在法律上等同于签名，要求被告履行 61442 美元（IT之家备注：当前约 44.4 万元人民币）的未偿合同义务。

买家肯特・米克尔伯勒（Kent Mickleborough）于 2021 年 3 月通过即时通信应用联系农商克里斯・阿赫特（Chris Achter），希望以每蒲式耳（Bushel） 12.73 美元的价格，购买 86 吨的亚麻，总交易金额为 61442 美元。

米克尔伯勒于同年 11 月发送了一张合同文本截图，并要求确认消息中的协议；阿赫特并未正面回应，只是回复了一个“点赞”的表情符号。

不过由于亚麻价格上涨，阿赫特并未在约定的时间内交货，双方矛盾升级，最后通过法律手段解决这笔纠纷。

卖方本人坚持认为，他的表情符号只能作为他已收到消息的确认，他没有时间研究合同文本。

蒂莫西・基恩（Timothy Keene）法官在审判期间使用在线词典 dictionary.com 其定义，认定“点赞”图标相当于非正规的签名，在本案中表示认可该合同。

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