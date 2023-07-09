纯电中型 SUV 奇瑞 eQ7 首台量产车 7 月 12 日下线，并发布中国首个铝基轻量化平台

IT之家 7 月 9 日消息，奇瑞新能源宣布奇瑞 eQ7 首台量产车将于 7 月 12 日下线，同时发布中国首个铝基轻量化平台。

IT之家附车型参数：

奇瑞 eQ7 采用后置后驱、油冷扁线三合一电机、全铝车身等配置，基于全铝平台打造，整备质量 1850kg，长宽高分别为 4675*1910*1660mm，轴距为 2830mm，定位纯电动中型 SUV。

奇瑞 eQ7 前脸配备封闭式进气格栅、分体式大灯，远近光灯隐藏在导流槽内，配合大尺寸熏黑进气口，提升了运动感；采用悬浮式车顶设计，配备大尺寸低风阻轮毂、贯穿式尾灯，下包围加入大面积黑色饰板和后导流槽。

新车提供黑米、黑蓝 2 款内饰配色，采用大尺寸双联屏设计，配备平底三幅式多功能方向盘和电子怀挡，底部通道区域采用镂空设计，上方集成了无线充电功能。

动力上，奇瑞 eQ7 搭载最大功率为 155kW 的电动机，车速最高可达 180km/h，采用了油冷的散热方式，提供 4 种驾驶模式、3 种转向模式、2 种制动模式，内置磷酸铁锂电池组。

新车采用航空级全铝车身架构，车身骨架减重 30%，扭转刚度 30000Nm / deg。

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