赠 499 元妙控鼠标：苹果 Mac mini 学生 3499 元起京东发车

苹果公司 1 月 17 日发布了新款 Mac mini，售价 4499 元起，2 月 3 日起正式发售。

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搭载 M2 的 Mac mini 配备 8 核中央处理器以及 10 核图形处理器，官方起售价为 RMB 4,499。

得益于最高 24GB 统一内存和 100GB / s 内存带宽，使用 Adobe Photoshop 编辑图像等任务相比前代机型速度提升最高可达 50%。M2 还为 Mac mini 带来了 ProRes 加速，让 Final Cut Pro 视频编辑等任务提升至原来的两倍。

M2 机型支持以 30 fps 帧率同时播放最多 2 条 8K ProRes 422 视频流，或者以 30 fps 帧率同时播放最多 12 条 4K ProRes 422 视频流。苹果称，Mac mini 的综合性能领先最畅销的 Windows 台式电脑最高可达 5 倍，对首次购买电脑、升级设备和从其他 PC 转用 Mac 的顾客而言都极为物超所值。

相比搭载 Intel 酷睿 i7 的 Mac mini，搭载 M2 的 Mac mini 具备下列性能表现：

使用 Pixelmator Pro 进行机器学习（ML）图像优化放大性能速度提升最高达 22 倍。

使用 Final Cut Pro 进行复杂时间线渲染速度提升最高达 9.8 倍。

相比搭载 M1 的前代 Mac mini，搭载 M2 的 Mac mini 具备下列性能表现：

使用 Final Cut Pro 进行 ProRes 转码提速最高达 2.4 倍。

在 Adobe Photoshop 中，滤镜与功能表现速度提升最高达 50%。

M2 机型配备了 2 个雷雳 4 端口并支持同时连接最多 2 台显示器

苹果称，Mac mini 的设计致力于最大限度地降低对环境的影响，包括使用下列 100% 再生材料：外壳中的铝、所有磁体中的稀土元素、主板焊料中的锡，以及多个印刷电路板电镀层中的金。在多个部件中使用的再生塑料比前代机型增加了 35%。Mac mini 符合 Apple 对能效的高标准，且不含多种有害物质。97% 的包装材料采用纤维基，让 Apple 更加接近 2025 年底前在包装中完全去除塑料的目标。

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