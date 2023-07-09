华为 MatePad 11 平板电脑获推 HarmonyOS 3.0.0.301 系统更新，涉及万能卡片、智慧多窗等功能

IT之家 7 月 9 日消息，华为向华为 MatePad 11 平板电脑推送了 HarmonyOS 系统更新，版本号为 3.0.0.301 (C00E200R1P12）。
此次更新包大小约为 1.34GB，主要针对万能卡片、智慧多窗等功能进行了更新优化。
IT之家汇总具体更新内容：
万能卡片
组合卡片可随着卡片增减自动扩展或收缩，堆叠卡片可随着场景变化自动轮换展示
智慧多窗
新增分屏状态可保存功能，将分屏状态保存到桌面，点击分屏组合图标后可一键打开双应用分屏模式
优化智慧多窗使用体验，返回桌面时，悬浮窗将自动缩为小窗继续任务
纯净模式
优化纯净模式，提升安全保障，提供应用跳转二次确认弹窗，降低误操作风险
应用
通过智慧生活连接 FreeBuds Pro 2 可畅享高清空间音频功能，听歌看剧尽享沉浸式空间音效体验
系统
文档支持一步预览，无需弹框选择打开方式
通话音频可通过多设备播控中心在扬声器、听筒、不同蓝牙设备间一步切换
优化华为打印界面，打印入口简化统一
日历
新增课程表订阅服务，可通过拍照或相册导入课程表，支持自定义编辑课程及课程提醒，课程表服务卡片可添加至桌面
安全
合入 2023 年 6 月安全补丁，增强系统安全
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