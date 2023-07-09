台电推出新款 E30 Pro 移动电源：自带双线，支持 22.5W 快充

IT之家 7 月 9 日消息，台电发布微博称，旗下推出新款 E30 Pro 移动电源，该款移动电源拥有如下特点：

30000mAh 电池容量

自带 Lightning 和 USB-C 插头双线

支持最高 22.5W 快充

截至发稿前暂未查询到该产品的价格信息，不过从命名来看应该是上一代 E20 Pro 移动电源的小迭代款式，下附台电 E20 Pro 移动电源的参数信息作为参考：

20000mAh 电池容量

支持 22.5W / 18W 快充

自带 Lightning 和 USB-C 插头双线

Lightning / USB-C / USB-A 三接口

至于台电 E30 Pro 移动电源是否可以出行携带，IT之家从中国铁路 12306 官网查询得知，携带充电宝的电池能量不得超过 100Wh。

台电 E30 Pro 移动电源的电池容量为 30000mAh，如果按照电池电压 3.7V 来算的话，电池能量约为 111Wh，已经超过了规定，无法随身携带乘火车出行。

航空方面，目前的规定是电池能量不超过 100Wh 可以直接随身携带上飞机，如果超过 100Wh 但小于 160Wh 则需要经过向所乘航空公司报备，允许之后才可随身携带上飞机。

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