赛力斯内置激光雷达专利获授权：挂在前风挡玻璃后侧，不影响外观造型

IT之家 7 月 9 日消息，重庆赛力斯新能源汽车设计院有限公司申请的“汽车内置式激光雷达与摄像头组安装结构”专利获授权，将激光雷达挂在前风挡玻璃后侧，顶棚内部，与前视摄像头并排布置，不影响整车外观造型。

IT之家从专利摘要获悉，该专利公开了一种汽车内置式激光雷达与摄像头组安装结构，涉及汽车制造技术领域，包括激光雷达、摄像头和安装支架，所述安装支架设置于顶棚上并位于风挡玻璃后侧，所述激光雷达设置于安装支架上并与设置于风挡玻璃上的摄像头并排设置，所述激光雷达位于顶棚内侧；将激光雷达挂在前风挡玻璃后侧，顶棚内部，与前视摄像头并排布置，不影响整车外观造型。

据了解，汽车自动驾驶技术需要使用到激光雷达，目前汽车行业整车企业基本上是将激光雷达布置在前保险杠处或者顶盖上方，但是这两种装配方式均存在较大的问题。

将激光雷达装配在前顶盖处， 装配工艺和维修维护复杂，维修成本高 ；

装配在前保险杆处时，当与行人发生碰撞时，对行人的伤害会扩大，程度不高的碰撞也易造成激光雷达损坏，造成使用成本过高。

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