SIA 报告称 5 月全球半导体销售额 407 亿美元，环比增长 1.7%、同比减少 21.1%

IT之家 7 月 9 日消息，半导体行业协会（SIA）近日发布报告，称 2023 年 5 月全球半导体行业销售额为 407 亿美元（IT之家备注：当前约 2942.61 亿元人民币），与 2023 年 4 月的 400 亿美元相比增长 1.7%；但比 2022 年 5 月的 517 亿美元减少 21.1%。

图源：英伟达

该月度销售额数据由世界半导体贸易统计（WSTS）组织提供和编制，涵盖 99% 的美国半导体公司以及全球将近三分之二的非美国芯片公司。

SIA 总裁兼首席执行官 John Neuffer 表示：“尽管与 2022 年相比，市场持续低迷，但 5 月份全球半导体销售额连续第三个月小幅上升，引发了人们对下半年市场可能反弹的乐观情绪。

细分到国家和地区，大部分地区今年 5 月销售额环比均有不同程度的上涨，IT之家在此附上部分信息如下：

中国环比增长 3.9%、同比减少 29.5%

亚太 / 所有其它地区环比增长 1.3%、同比减少 23.0%

日本环比增长 0.4%、同比减少 5.5%

美洲环比增长 0.1%、同比减少 22.6%

欧洲同比增长 5.9%

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