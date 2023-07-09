时隔 4 年再战登月，印度计划 7 月 14 日发射 Chandrayaan-3 任务

IT之家 7 月 9 日消息，印度航天局（ISRO）计划于北京时间 7 月 14 日 17 点 05 分发射 Chandrayaan-3 任务，这是该机构上次任务失利后，时隔 4 年再次挑战登月任务。

ISRO 表示本次发射任务将搭乘印度运载火箭 Mark-3（LVM3），从 Satish Dhawan 航天中心升空发射。

Chandrayaan-3 是印度第三次登月任务，也是该国第二次尝试登陆月球表面。

它的前身 Chandrayaan-2 于 2019 年 9 月尝试降落在尘土飞扬的表面，不幸当场坠毁。

ISRO 时隔将近 4 年，准备再次尝试登月，希望成为继苏联、美国和中国之后第四个登陆月球的国家。

IT之家注：Chandrayaan-3 任务包括一个推进模块，一个着陆器和一个漫游车。其主要目标是展示登陆月球和漫游月球表面进行探索的能力，以帮助开发行星际任务的新技术。

推进模块将把着陆器和漫游车带到月球轨道，着陆器和漫游车将试图降落在月球上，携带六台科学仪器从月球表面收集数据。据 ISRO 称，该漫游车配备了激光诱导击穿光谱仪和 α 粒子 X 射线光谱仪，以研究月球表面的化学成分。

推进模块是一个箱形结构，一侧安装一个大型太阳能电池板，顶部安装一个大圆柱体，将保持在轨道上并充当通信中继卫星。着陆器配备了用于部署的坡道，将把漫游车带到月球表面。

Chandrayaan-3 任务只持续半天“月球日”，大约相当于 14 个地球日。

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