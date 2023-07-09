港股上市公司世纪睿科更名为“交个朋友控股”

IT之家 7 月 9 日消息，港股上市公司世纪睿科控股有限公司发布公告，公司用作于联交所进行证券买卖的英文及中文股份简称分别将由“CENTURY SAGE”及“世纪睿科”更改为“BE FRIENDS HLDG”及“交个朋友控股”，自 2023 年 7 月 11 日上午九时正起生效，股份代码维持不变为“1450”。

影响方面，世纪睿科表示不会影响任何股东的权利或公司日常业务营运及其财务状况。

IT之家此前报道，世纪睿科于 2022 年 8 月与北京交个朋友签订 5 年期独家运营合作协议，正式建立全面合作关系。北京交个朋友数码科技有限公司已发生工商变更，全资股东变更为易匠未来科技（杭州）有限公司，后者为世纪睿科 100% 持股。这表明世纪睿科已经完成对“交个朋友”的收购，“交个朋友”的资产也已经正式注入上市公司。

此前，交个朋友也尝试过曲线上市。A 股公司尚纬股份于 2020 年 11 月发布公告称，拟以自有及自筹资金不超过 5.89 亿元收购星空野望 40.27％股权。上交所质疑其合理性，这笔收购最终没能成功。

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