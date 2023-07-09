哈佛大学教授声称发现了来自外星技术的碎片

IT之家 7 月 9 日消息，哈佛大学教授阿维・勒布（Avi Loeb）近日发表评论，认为 2014 年坠毁在巴布亚 / 新几内亚附近水域的流星残骸中，发现了来自外星科技的碎片。

由勒布带领的科研团队成功收集了这些碎片，并将其带回哈佛大学进行深入研究。

美国太空司令部 99.999% 确认这些材料来自太阳系之外，并帮助勒布搜索坠毁地点 10 公里（6.2 英里）半径的区域。

勒布科研团队创建了相关模型，模拟流星残骸的飞行轨迹，并乘坐名为 Silver Star 的船只探索该区域。

团队发现 10 个小球，使用显微镜观察之后，发现这些小球有金色、蓝色、棕色的颜色，其中一些类似于地球的缩影。

对成分的分析表明，球体由 84% 的铁，8% 的硅，4% 的镁和 2% 的钛以及微量元素制成。它们的尺寸为亚毫米。机组人员总共找到了 50 个。

IT之家翻译勒布的观点如下：

根据美国宇航局编目的列表，它的物质强度比以前看到的所有太空岩石都要坚韧。

我们计算了它在太阳系外的速度，它的速度是每秒 60 公里。

事实上，它是由比铁陨石更坚韧的材料制成的，并且比太阳附近 95% 的恒星移动得更快，这表明它可能是来自另一个文明的航天器或一些技术设备。