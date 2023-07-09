Wine 8.12 发布：推进 Wayland、优化 WineD3D、修复 31 处 BUG

IT之家 7 月 9 日消息，WineHQ 当前正以 2 个星期为周期，推进 Wine 8.x 版本更新，团队于今天正式推出了 8.12 更新。

Wine 8.12 版本更新最值得关注的是，上游（upstreamed）更多的 Wayland 驱动，合并更多的 Wayland 相关代码，初步支持绘制窗口。

Wine 8.12 仍在推进合并 Wayland 代码，后续还有大量的工作没有完成，官方预估在 2024 年年初发布的 Wine 9.0 稳定版中，可以原生支持 Wayland。

Wine 8.12 更新还改善了 WineD3D 代码，优化了命令流处理器性能。

Wine 8.12 修复了 31 个已知问题，涵盖《星际争霸 II》等游戏、 Flutter 工具包、Microsoft Excel 2016、Free Video Converter、SlingPlayer 等软件。

IT之家在此附上官方更新日志链接，感兴趣的用户可以点击阅读。

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