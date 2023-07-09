手动操控 800 部手机为电商直播间制造虚假流量，网络水军团伙被抓

IT之家 7 月 9 日消息，IT之家从公安部网安局官方微信公众号获悉，近日，黑龙江大庆市网警分局联合杜蒙县公安局，在黑龙江网安总队的指挥协调下，成功破获了一起利用手动方式操控手机为短视频平台直播间制造虚假流量的网络水军案件，捣毁水军工作室 5 个，抓获犯罪嫌疑人 7 名，扣押作案专用手机 800 余部，涉案金额 100 余万元。

据悉，该案的主要犯罪嫌疑人张某组织了一个跨两省三地的犯罪团伙，设立了 5 个工作室，购置了 1000 余部专用手机，专门从事直播占榜、制造虚假流量的犯罪活动。张某长期混迹于“网络水军”圈内，并加入大量“网络水军”群组，自发“揽活”或接收他人发布的任务。

张某与多家电商签订了长期合作协议，每天工作 16 个小时，专门为这些电商直播间占榜。他们占榜的直播间类型主要为母婴用品、化妆品、保健品等与群众切身利益相关的行业。他们不使用软件批量操控手机，而是采用手动方式操作每台手机中的账号进入直播间，并看管账号确保一直在线，这样做的目的是为了避免被平台发现和封号。

此外，张某组织设立的工作室在满负荷工作的时候，还会将招揽到的任务分包给其他工作室，从中赚取差价。据统计，该团伙从 2022 年 5 月份开始专业从事直播占榜、制造虚假流量，并在一年多的时间里非法获利 100 余万元。

2023 年 5 月，黑龙江警方对以张某为首的短视频平台占榜水军团伙开展集中收网行动。7 名嫌疑人全部被依法采取刑事强制措施，目前案件还在进一步办理中。

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