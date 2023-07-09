三星 GALAXY TAB S9 系列平板电脑海外售价曝光，售价 929.95 欧元起

IT之家 7 月 9 日消息，据外媒 Gizchina 报道，三星零售商泄露了三星还未发布的 GALAXY TAB S9 平板电脑在欧盟地区的价格信息。

据爆料信息来看，三星 GALAXY TAB S9 平板电脑在欧盟地区的起售价约为 929.95 欧元，需要注意的是，此次曝光的版本仅为 WiFi 版，IT之家汇总详细价格信息：

三星 GALAXY TAB S9 11 英寸 8GB+128GB：929.95 欧元（当前约 7347 元人民币）

三星 GALAXY TAB S9 11 英寸 12GB+256GB：1049 欧元（当前约 8287 元人民币）

三星 GALAXY TAB S9+ 12.4 英寸 12GB+256GB：1149 欧元（当前约 9077 元人民币）

三星 GALAXY TAB S9 Ultra 14.6 英寸 12GB+256GB：1369 欧元（当前约 10815 元人民币）

三星 GALAXY TAB S9 系列平板电脑将于 7 月 26 日发布，在发布会上三星还会推出 Galaxy Z Fold 5、Z Flip 5 折叠屏手机和 Galaxy Watch 6 系列智能手表。

据悉，三星 Galaxy Tab S9 系列平板电脑都采用了 Dynamic AMOLED 2X 屏幕，其中三星 Galaxy Tab S9 的屏幕尺寸为 11 英寸，分辨率为 2560 x 1600；前置摄像头为 1200 万像素，后置摄像头为 1300 万像素；内存为 12 GB，存储空间为 256 GB，电池容量为 8400mAh，机身尺寸为 254.8 x 165.8 x 5.9mm。

三星 Galaxy Tab S9+ 的屏幕尺寸为 12.4 英寸，分辨率为 2800 x 1782，前置摄像头为 1200 万像素，后置摄像头为 1300 万 + 800 万像素的双摄系统；内存为 12 GB，存储空间为 512 GB，电池容量为 10090mAh，机身尺寸为 285.4 x 185.4 x 5.7mm。

三星 Galaxy Tab S9 Ultra 的屏幕尺寸为 14.6 英寸，分辨率为 2960 x 1898，前置摄像头为 1200 万 + 1200 万像素的双摄系统，后置摄像头为 1300 万 + 800 万像素的双摄系统；内存为 16 GB，存储空间为 1 TB，电池容量为 11200mAh，机身尺寸为 326.4 x 208.6 x 5.5mm。

三星 Galaxy Tab S9 系列平板电脑搭载了高通骁龙 8 Gen 2 for Galaxy 处理器，主频达到 3.36GHz，性能强劲，三星旗下 Galaxy S23 系列智能手机也使用该处理器。此外，这些平板电脑还具备四个扬声器、IP68 防水、屏下光学指纹识别和支持双向充电的 S-Pen 等功能。

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