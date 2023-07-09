研究发现汽车颜色和二手车价值有密切关系，黄色保值率最高

IT之家 7 月 9 日消息，根据一家数据驱动的汽车搜索和研究公司 iSeeCars 的最新研究，汽车的颜色会影响车辆的保值率，甚至可能有 5000 美元的差距。这项研究分析了过去一年中超过 130 万辆有着 3 年车龄的二手车的定价数据，研究哪些颜色的车在保值方面表现最好。

iSeeCars 的执行分析师卡尔・布劳尔表示，汽车的颜色是消费者在决定了品牌和型号后的主要考虑因素之一，选择合适的颜色可以帮助减少二手车主面对的贬值问题。

该研究发现，在 2022 和 2023 年的报告中，黄色都是所有汽车中平均保值率最高的颜色，今年的报告显示，黄色汽车三年后只贬值 13.5%，比所有车辆的 22.5% 的平均贬值率低了 9 个百分点。黄色不仅是所有汽车中保值率最高的颜色，也是跑车、敞篷车和 SUV 等特定类型车辆的保值率最高的颜色。

IT之家注意到，除了黄色之外，其他保值率较高的颜色还有米色、橙色、绿色和红色。不过，这些颜色并不适用于所有类型的车辆。例如，在越野卡车中，米色和橙色是排名前两位的颜色，而在轿车中，棕色和红色是最好的选择。布劳尔指出，这些保守的土色可能更符合轿车和越野卡车消费者的喜好。

相反，金色是所有汽车中保值率最低的颜色，三年后贬值 25.9%，比平均水平高了 3.4 个百分点。总体来看，其他贬值率较高的颜色还有棕色、黑色、银色和灰色。布劳尔说，这些颜色太普遍了，无法帮助汽车保持其价值。

随着市场上某些颜色的供应和需求变化，未来的报告可能会显示不同的结果。也许到了 2024 年，可能会有新的颜色取代黄色成为二手车最受欢迎的颜色。

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