12+512G 版 1999 元、16+1T 版 2299 元 ：Redmi Note 12 Turbo 京东发车

Redmi Note 12 T 手机发布于 3 月 28 日，搭载第二代骁龙 7 + 芯片，官方发售价如下：

12GB + 512GB：2299 元

16GB + 1TB：2599 元

京东手机自营旗舰店将于今日 22:00 开启限时秒杀活动，各款大促价如下：

京东 PLUS 会员还可领取 1200-50 元全品券（点此领券），叠加后 12GB + 512GB 仅需 1999 元，16GB + 1TB 仅需 2299 元。

* 16:00 测试可用全品券，一切以 22:00 下单时为准。

Redmi Note 12 T 手机搭载第二代骁龙 7 + 芯片。与骁龙 8+ 芯片同宗同源，同 4nm 制程、同旗舰架构、同 LPDDR5 + UFS3.1 高速内存 / 闪存，至大 16GB+1TB 存储。

综合性能跑分超 100 万，超高性能、更低功耗； Redmi 首次超扩散导流 VC 散热能力提升 35%，还支持「狂暴引擎」。

Redmi Note 12 Turbo 在狂暴引擎加持下，主流手游几乎满帧运行。《原神》战斗状态 59.7fps，跑图探索 58.2fps ，接近满帧，全程不降亮度；《王者荣耀》极致画质 119.2fps，无惧团战，高帧流畅，全程不降亮度。

Redmi Note 12 Turbo 搭载超细四窄边屏幕。边框窄至 1.42mm，屏占比高至 93.4%；采用 687 亿色显示、120Hz 可变刷新率；支持 1920Hz 高频 PWM 调光，缓解视觉疲劳。

Note 12 Turbo 是 Redmi 史上首次无屏幕支架设计，薄 7.9mm / 轻 181g，延续潮流小立边设计 & 涡轮双环 DECO，采用经典三色：冰羽白，星海蓝，碳纤黑。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

【广告】