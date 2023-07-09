致态推出 TiPlus5000 固态硬盘 ZTA10666 固件，优化 SMART 数值异常等情况

IT之家 7 月 9 日消息，致态近日推出了旗下 TiPlus5000 固态硬盘的 ZTA10666 固件，主要针对异常中止流程、虚拟读取功能以及 SMART 数值异常等方面进行了更新与修复。

此次更新需要持有致态 TiPlus5000 固态硬盘的用户到长江存储官网的支持中心下载固态硬盘智能工具 TiPlus5000 Smart Tool，在工具内将致态 TiPlus5000 固态硬盘的固件版本更新到 ZTA10666。

IT之家附致态 TiPlus5000 固态硬盘的参数信息：

这款 SSD 采用了联芸 MAP1202 主控。该主控芯片采用 22nm 工艺技术设计，适用于无散热马甲的 PCIe3.0 SSD 解决方案。据官网介绍，MAP1202 是联芸科技推出的第二代 PCIe (NVMe) 控制芯片，支持 PCIe Gen3x4 NVMe1.4 接口技术标准，采用 ARM R5 高性能双核 CPU，内嵌联芸自主研发的第三代 Aglie ECC（4K LDPC）纠错技术、Agile Zip 数据压缩技术、硬件 RAID5 及 E2E 数据保护技术并搭载联芸科技最新的超低功耗 SOC 芯片架构设计技术与 NAND 接口高性能自适配技术（可达 1600MT / s）。

搭载联芸 MAP1202 主控的致态 TiPlus 5000 2TB 型号顺序读取可达 3500MB/s，顺序写入可达 3200MB/s，随机读取可达 550k IOPS，随机写入可达 400k IOPS，耐用等级为 1200TBW。

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