AYANEO AIR 1S 掌机发布：R7 7840U + 5.5 英寸 OLED 屏，预订价 4699 元起

IT之家 7 月 9 日消息，今天下午 AYANEO AIR 1S 掌机正式发布，搭载全新 AMD Ryzen 7 7840U 旗舰处理器，5.5 英寸 OLED 屏幕，预订价 4699 元起。

外观方面，全新的 AYANEO AIR 1S 标准版延续 AIR 轻薄美型设计，机身薄至 21.6mm，轻至 450g，依然是可以轻松放入口袋的 Windows 掌机，官方称是全球最轻薄的 AMD 7840U 掌机。AYANEO AIR 1S 沿用极光白、极夜黑、Retro Power 三个经典配色。

AYANEO AIR 1S 是 AYANEO 第二款搭载 AMD Ryzen 7 7840U 旗舰处理器的 Windows 掌机，官方称这是迄今为止轻薄掌机最强的旗舰 CPU。AYANEO AIR 1S 提供 25W 的插电状态 TDP 上限以及 20W 的离电状态 TDP 上限，官方称是有史以来性能释放最强的轻薄 Windows 掌机，宣告着轻薄 Windows 掌机的 3A 游戏自由。

AYANEO AIR 1S 搭载全新散热系统，量身打造的双铜管散热模块，PC 级高压涡轮风扇，官方称散热能力足以媲美 7 英寸掌机的散热结构。

AYANEO AIR 1S 沿用 5.5 英寸 1080P AMOLED 炫彩屏，拥有 404 PPI 的细腻显示效果。亮度达 350 尼特。官方称这块 AMOLED 炫彩屏在主流标准的色域覆盖和色域容积的数据都是行业独一档的水平，加上超高的对比度，AYANEO AIR 1S 是目前拥有最极致屏幕色彩表现的 Windows 掌机。

AYANEO AIR 1S 作为 5.5 英寸的小巧 Windows 掌机，配备了 38Wh（10050mAh）容量的电池，官方称这是综合在对机身尺寸、重量和续航能力的考量之后的平衡之选。

音响方面，AYANEO AIR 1S 配备大尺寸的高功率双声道腔体，搭配全新研发的 AYANEO 智能功放技术，打造全新“AYANEO Hyper Sound”立体声双扬声器。扩展方面，AYANEO AIR 1S 拥有 2 个全功能 USB Type-C 接口，具备高速数据传输、充电和最高 4K 60Hz 的视频输出能力。采用主流的 M.2 2280 PCIe SSD 接口，最高可支持 4TB 容量扩展。搭载高速 TF 卡槽，支持 UHS-I 标准。此外，还拥有 3.5mm 耳机接口。

AYANEO AIR 1S 依然搭载八大功能、六大专利的 Master 全能手柄，以及经过进一步调试打磨的霍尔摇杆和霍尔扳机，拥有更精准灵敏的操控感。其他按键选用更软的材质，按键手感得到优化，更软更容易触发，使用疲劳感也会下降。

值得一提的是，AYANEO AIR 1S 将成为首款出厂搭载 AYASpace 2 的 AYANEO 掌机。此外，AYASpace 2 预计将于 7 月开放全面公测。

IT之家注意到，AYANEO AIR 1S 还提供了一款超薄限定款，更极致轻薄，机身厚度仅为 18mm，重量为更轻的 405g，拥有专属复古配色，并且同样搭载 AMD Ryzen 7 7840U 旗舰处理器，电池容量为 28Wh（7350mAh），是真正意义上的当前全世界最轻薄的 AMD 7840U 掌机。

AIR 1S 超薄限定款跟标准版除外观配色、电池容量与 TDP 上限有所区别外，其余规格均保持一致。

售价方面，AYANEO AIR 1S 标准版预订价格 4699 元起，各版本配置价格和发货时间和顺序如下图所示：

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