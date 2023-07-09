法国通过新法案，警方可远程激活嫌疑人手机摄像头和麦克风

IT之家 7 月 9 日消息，法国刚刚通过了一项新法案，允许警方远程激活嫌疑人手机上的摄像头和麦克风。

据 Le Monde 报道，这项法案引发了法国民众的强烈反对，他们认为这是一项侵犯隐私的法案，让警方可以随意获取公民的位置、视频和音频信息。法国司法部长埃里克・杜邦-莫雷蒂声称，这项法案只适用于涉及至少五年监禁的罪行的嫌疑人，并且每年只会影响几十起案件。在昨天的辩论中，法国议员增加了一个修正案，要求任何在该法案范围内进行的监控都必须得到法官的批准，并且监控的期限不得超过六个月。

IT之家注意到，法国政府之前已经扩大了警方通过技术手段监控民众的权力，今年早些时候《纽约时报》报道称，法国议会通过了一项法案，允许法国警方使用无人机监视民众。法国总统埃马纽埃尔・马克龙当时辩称，这项法案是为了保护警察免受越来越暴力的抗议者的攻击。上个月末因为一名少年纳赫尔・梅尔祖克被一名警察开枪打死，法国爆发了抗议活动，抗议已经持续了近两周。马克龙还威胁要关闭社交媒体平台，因为他认为抗议者正在使用像 TikTok、Snapchat 和 Telegram 这样的应用程序拍摄、发布和组织抗议活动。

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