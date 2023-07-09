Excel 打印技巧大全

在工作中，我们每天都要打印各式各样的文件、表格。对于不同的需求，我们应该使用不同的打印方式。这里，小汪老师特意给大家整理了一些关于 Excel 表格的打印知识，相信会对大家有所帮助！

1、打印网格线

做完表格后直接打印，你会发现没有边框线，大多数朋友喜欢给表格添加边框线。其实，我们可以在「打印」-「页面设置」-「工作表」-勾选「网格线」就可以了，不必要添加边框线。

效果：

2、打印标题行

如何打印表格顶部的 A、B、C、D...，和左侧的 1、2、3、4... 标题行？

效果：

3、打印表头

打印长表格时，这些表格会分很多页打印出来，但表头只会在第一页显示，后面的纸张就没有表头标题了。为了更好的预览效果，我们一般都会设置重复表头，让每一页都有表头标题。

进入「页眉布局」-「页眉设置」-「工作表」，点击「顶端标题行」旁边按钮，选择“标题行”即可。

效果：

4、不打印错误值

经常使用函数公式，难免会出现错误值，又不想将这些错误值打印出来，怎么办呢？

在「打印」-「页面设置」-「工作表」，在「错误单元格打印为」中将其设置成「空白」。

效果：

5、缩为一页打印

表格太大了，一页打印不下来，如何缩放到一页打印呢？

效果：

6、打印选定区域

如何只打印自己想要的部分内容呢？我们可以先选中需要打印的区域，然后进入「打印」-「打印活动工作表」设置为「打印选定区域」即可。

效果：

7、居中打印

Excel 表格中，默认打印表格是在顶部靠左侧的位置，如果表格太小，就会显不太美观。所以，我们可以设置一下垂直居中和水平居中。

效果：

8、打印页眉和页脚

许多朋友不知道，其实 Excel 中也有页眉和页脚，我们还可以自定义设置。

进入「页面布局」-「页面设置」-「页眉 / 页脚」，在这里，大家可以根据自己的需求来设置“页眉”和“页脚”。

效果：

9、单色打印

如何单色打印表格？也就是黑白色！

效果：

10、打印整个工作簿

如果你的工作簿中，有多个表格需要打印，该怎么办？难道要一个一个的手动去打印吗？不必要，我们可以进入「打印」-「打印活动工作表」设置为「打印整个工作簿」，即可打印所以表！

本文来自微信公众号：Word 联盟 （ID：Wordlm123），作者：汪汪琪

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。