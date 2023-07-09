Denuvo 官方强调 D 加密不会影响游戏性能，将邀请媒体进行独立测试

IT之家 7 月 9 日消息，Denuvo 是一家总部位于奥地利萨尔茨堡的软件公司，自 2014 年以来该公司一直为游戏开发商和发行商提供反篡改 DRM（数字版权管理软件）技术，以保护其游戏不被盗版，该技术也被称为 D 加密。

然而，D 加密的使用也有一些争议，因为一些游戏在使用 D 加密技术后 CPU 的负担加重，导致性能下降，不过 Denuvo 对此并不认同。

IT之家注意到，在几天前发表在 Ars Technica 网站上的一篇采访中，Steeve Huin（Irdeto 公司的视频游戏业务首席运营官，Irdeto 在 2018 年收购了 Denuvo）公开为 D 加密辩护，他说：“玩家几乎从来没有机会获得同一个游戏的有 D 加密和没有 D 加密技术的版本。在游戏的生命周期中，可能会有两种不同的版本，但这些版本是不可直接比较的，因为这些是不同的构建版本，有很多错误修复等，这可能会让游戏变得更好或更差，我们验证了 D 加密不会使游戏性能受到影响。”

Huin 还透露，Irdeto 公司计划向公众媒体分别提供有 D 加密技术和没有此技术的两个版本的游戏，进行独立的基准测试，这个计划将在未来几个月内开始，Huin 希望结果能说服 PC 玩家 D 加密对游戏性能没有影响。

有趣的是，在采访的后半部分，Huin 确实承认 D 加密可能会轻微影响游戏性能，大约低于 1%。但是他指的是反作弊软件，这是与反篡改 DRM 分开的。

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