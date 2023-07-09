微软 Win11 安卓子系统 2306 预览版更新，改进网络、画中画、存储等

IT之家 7 月 9 日消息，微软正在为 Windows 11 上运行安卓应用的 Windows 安卓子系统（Windows Subsystem for Android，WSA）推出一系列新的改进，版本 2306 现在已经在预览频道中提供测试，该更新将在未来向所有用户推送。

此次更新为网络、画中画、存储、OneDrive、高级设置、安全等方面带来了改进。微软还强调，该版本包含了多项用户请求的功能。

WSA 预览版是一个独立于 Windows Insider Program 的程序，IT之家的小伙伴可以通过填写这个表单来报名测试 WSA 预览更新。

WSA 2306 预览版官方更新日志：

- 相机兼容性改进

- 全屏模式下按 F11 键，可以显示悬浮任务栏，提高鼠标和触摸体验；

- 本地网络（在高级设置 - 实验性功能下），取代了“高级网络”。安卓应用可以连接到同一网络上的设备，在所有版本的 Windows 上都有效，遵循 Windows 防火墙规则；

- 共享用户文件夹（在高级设置 - 实验性功能下），现在可以让用户更改他们的默认共享文件夹；

- 如果一个应用试图使用子系统没有的权限，子系统会提示用户；

- 子系统已经从 EROFS 切换到 EXT4 作为只读磁盘；

- 修复了 OneDrive 文件夹在安卓应用中不显示的问题；

- 支持更多文件类型的拖放功能（功能请求：拖放文件到应用时不支持的 MIME 类型 #335）；

- 画中画功能改进（在画中画时有新的 UI 按钮）；

- 对于至少有 16GB 内存的设备，默认启用部分运行模式；

- ARM 设备稳定性修复；

- Linux 内核更新到 5.15.104；

- 安卓 13 安全更新。

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