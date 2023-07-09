调查显示科技行业高管压力大：一半人酗酒，45% 的人服用止痛药

IT之家 7 月 9 日消息，根据一项最新的调查，科技行业的高管们正面临着巨大的压力。半数的高管承认自己酗酒，45% 的高管服用止痛药。

这项调查由科罗拉多州的一家成瘾治疗中心 All Points North 委托 Censuswide 进行，对象是 501 名在拥有至少 1000 名员工的科技公司任职的高管。调查于 2023 年 4 月 27 日至 5 月 15 日进行，题为《2023 年科技行业的心理健康报告》。

调查结果显示，科技高管中存在着高比例的酗酒或酒精依赖、药物使用和滥用、以及心理健康不良的情况。许多科技高管也对自己的职业前景感到担忧，他们不知道自己能否保住工作。IT之家注意到，近期硅谷和科技行业遭遇了大动荡，大量裁员和经济衰退的担忧让高管们感到不安。同时根据调查，人工智能的进步也让一些高管觉得自己的职位岌岌可危。报告显示，77% 的高管表示裁员对他们的心理健康造成了负面影响，74% 的高管担心人工智能的发展会让他们失去工作。

除了长期担心失业，一些科技高管在日常工作中也遇到了困难。长时间工作和高压力让高管们出现了药物滥用的情况，根据调查，45% 的高管服用过如可待因、催产素和维可定等止痛药。使用兴奋剂和安眠药也很常见，分别占到 34% 和 35%。除了受管制药物外，科技高管还出现了大量饮酒的情况，APN 的一半受访者自称为酗酒者，即每天饮用 3 至 7 杯酒精饮料，51% 的受访者在过去三个月内吸过香烟或尼古丁电子烟。

在疫情期间，由于倦怠而离职的 CEO 数量居高不下，在 2022 年第一季度，CEO 离职率上升到 29%，这一高比例在 2023 年仍在持续。根据 APN 的报告，三分之一的科技行业 C 级高管表示他们正在寻找新工作。

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