vivo X90 Pro+ 手机推送 OriginOS 3 22.2 系统更新，新增相机质感色彩等功能

IT之家 7 月 10 日消息，vivo 近日向 vivo X90 Pro+ 手机推送了 OriginOS 3 系统更新，此次更新的系统版本号为 PD2227C_A_13.0.22.2.W10.V000L1。

此次系统更新在相机和桌面新增了一些功能，针对网络、相册和多媒体进行了一些优化，以下是更新详情：

相机

新增相机拍照“质感色彩”功能，提升多样化色彩风格体验

优化相册 XDR 显示效果，提升照片最佳观感

优化相机录像 SHDR 影调，提升相机录像基础效果

桌面、锁屏与壁纸

新增桌面分享功能，长按桌面应用图标，选择“分享”，即可对应用进行分享操作

网络

优化网络适应性和稳定性

多媒体

优化音频参数，提升声音体验

相册

修复相册中编辑视频，低概率部分功能使用异常的问题

系统

修复部分场景下，偶现开启竖屏锁定失效的问题

注意事项：

本次更新不删除或修改您的使用数据，但仍建议您在更新前备份个人数据

升级后安装包会自动删除，不占用设备存储空间，不影响设备运行速度

升级过程中，设备温度会有短暂的小幅上升，升级完成后会快速恢复正常

IT之家附 vivo X90 Pro+ 手机配置：

vivo X90 Pro + 采用 6.78 英寸 3200×1440 OLED 双曲屏，支持 120Hz 刷新率（LTPO 4.0）、300Hz 触控采样率、1440Hz 高频 PWM 调光、1800nit 局部峰值亮度、10bit 色深，通过 SGS 护眼认证； 搭载骁龙 8 Gen 2 与 vivo V2 自研芯片，配备 LPDDR5X 内存与 UFS 4.0 闪存，内置 4700mAh 电池，支持 80W 快充与 50W 无线快充；前置 32MP（三星 S5KGD2），后置 50MP 主摄（索尼 IMX989，OIS，1G+7P，f / 1.75 光圈）+48MP 超广角（索尼 IMX598）+50MP 人像（首发索尼 IMX758，1/2.51 英寸，OIS）+64MP 潜望长焦（豪威 OV64B，OIS）四摄。

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