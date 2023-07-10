温子仁恐怖电影《潜伏 5》北美首周末 3265 万美元开画，成本 1600 万美元

IT之家 7 月 10 日消息，据 @守望好莱坞 报道，知名恐怖电影系列新片《潜伏 5》北美首周末 3265 万美元（IT之家备注：当前约 2.36 亿元人民币）开画，力压上映第二周的《夺宝奇兵 5》（2650 万美元）登顶。北美之外收 3140 万美元（当前约 2.27 亿元人民币），全球累计 6410 万美元（当前约 4.63 亿元人民币），成本仅 1600 万美元（当前约 1.16 亿元人民币），CinemaScore 观众评分 C＋。

据了解，《潜伏 5》由温子仁、雷・沃纳尔担任制片人，帕特里克・威尔森执导，帕特里克・威尔森、艾娃・寇克尔、汤姆・菲茨帕特里克、泰・辛普金斯主演，于 7 月 7 日在北美上映。

故事发生在《潜伏 4》十年后，兰伯特一家搬进新居开始新生活，不料再次闯进暗界最深处，一步步揭开尘封多年的家族黑暗过去。

《潜伏》系列电影第一部于 2011 年 4 月 1 日在美国上映，由温子仁执导，讲述了杰克带着妻子和儿子搬进一所老屋，不想儿子却遭遇陷入昏迷，而悲剧并没有就此停歇，原来是来自另一个世界的鬼魂捕捉了其灵魂，并正准备展开复仇攻势的故事。

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