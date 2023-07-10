小米电视 EA55 上架：4K 分辨率、Unibody 金属一体机身，售价 1499 元

IT之家 7 月 10 日消息，小米近日推出了新款电视 EA55（L55MA-EA），目前已上架小米有品开售，到手价 1499 元，点此购买。

新款 EA55 电视采用 Unibody 金属一体成型机身设计，自带 55 英寸屏幕，97.1% 屏占比，分辨率 3840x2160，60Hz 刷新率；此外还支持 178° 可视角度，10.7 亿色彩显示。

该款 EA55 电视内置 2x10W 扬声器，支持 DTS-HD 音效解码；内置四核处理器，1.5GB 内存、8GB 闪存，支持 2.4GHz / 5GHz 双频 WiFi。

连接方面，该款电视自带 2 个 USB-A 接口、2 个 HDMI 接口、AV 输入接口、有线网口、Antenna 以及 S / PDIF 接口（IT之家注：连接有线电视和音响）。

系统方面，该款电视搭载 MIUI for TV3.0 操作系统，支持远程语音操作和小爱同学；可一键切换办公模式。

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