微软新专利公布：Surface Book 触摸板可兼作数位板来进行绘图

IT之家 7 月 10 日消息，微软一项新专利现已进行了公示，揭示了微软新 Surface Book 的开发计划。

下一代 Surface Book 可能将采用这种全新的触摸板设计，可以让用户把它当作数位板的触控板，从而搭配 Surface Pen 进行各种绘画创作。

尽管苹果之前曾尝试使用 Apple Pencil 扩展触摸板，但目前苹果的 MacBook 或 Microsoft Surface 均不具备此功能。

该专利表面，用户可以使用 Surface Pen 与二合一设备进行交互，而且你还可以通过手写笔进行多种操控，例如直接触碰显示屏或悬停在显示屏表面。

在示例中，你可以通过手写笔的特定按键打开特定 App，还可以同时使用屏幕和触摸板以在绘图 App 中创作。

此外，微软还强调，虽然有源手写笔是“独立外围设备”的一个示例，但该系统也可以与各种其他外围设备配合使用。

总之，这项专利表明微软正在将 Surface Book 打造成一款适合创作者的移动设备，但IT之家必须提醒，申请专利并不一定意味着这些功能一定会应用于最终产品，就算微软决定采用这种设计也可能要等很久才会推出成品。

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