雷柏推出新款鼠标周边：无线充电模块和鼠标垫、4K 接收器，售价 59 元起

IT之家 7 月 10 日消息，雷柏近期推出了适用于旗下鼠标的周边产品，包括无线充电模块、V10RGB 无线充电游戏鼠标垫以及 V2M 4K 接收器。

雷柏 P3 无线充电模块的三围尺寸约为 25x25x4mm，重量约为 3g，适用于雷柏 VT9Pro 和 VT0 系列鼠标（V1P 无线充电模块适用于 VT9 系列鼠标）。

雷柏 P3 无线充电模块外观小巧，采用磁吸式连接设计，支持雷柏“方形”磁吸收纳扩展仓，兼容目前市面上主流的无线充电器，将装有 P3 无线充电模块的鼠标放在无线充电器上面即可充电（IT之家注：请勿同时通过有线和无线方式为鼠标充电）。

据官方介绍，雷柏 P3 无线充电模块的充电电流为 350mA，充满电约需 3 小时左右。

雷柏 V10RGB 无线充电游戏鼠标垫采用 PC 硬质细砂表面纹理，尺寸约为 352x255mm；支持最高 10W 无线充电功率，10W / 7.5W / 5W 智能输出，兼容支持 Qi 无线协议的设备。

该鼠标垫自带按键和 RGB 灯效，可调节灯光模式和背光亮度。

雷柏 V2M 4K 接收器内置 NXP 芯片，支持固件升级；该接收器支持最高 4kHz 无线回报率，自带 RGB 指示灯，可实时了解电量状态。

该款接收器适用于雷柏 VT9 游戏鼠标，适配原相 3395/3399 传感器。

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