MobiScribe 推出 Wave Color 阅读器：7.8 英寸彩色屏幕，售价 320 美元

IT之家 7 月 10 日消息，MobiScribe 近期推出了新款 Wave Color 阅读器，售价 320 美元（IT之家备注：当前约 2314 元人民币）。

MobiScribe Wave Color 阅读器搭载 7.8 英寸的 E-Ink Kaleido Plus 彩色显示屏，可显示 4096 种颜色，可自主调节亮度和色温。

MobiScribe Wave Color 阅读器支持 4096 级别压感的手写笔，运行 Android 12 操作系统，支持安装第三方应用程序；内置 1.5GHz ARM Cortex-A53 四核处理器，4GB+64GB 内存配置；内置 2500mAh 电池容量，USB-C 接口；支持 WiFi 6 和蓝牙 5.2。

该阅读器内置扬声器，支持 IPX7 级别的防水等级。除此之外，MobiScribe Wave Color 阅读器还可选择黑白显示器的版本，售价 285 美元（当前约 2061 元人民币）。

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