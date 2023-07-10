新款吉利帝豪 L HiP 即将上市：综合续航 1300km，预计在 10 万元以内

IT之家 7 月 10 日消息，据易车报道， 新款吉利帝豪 L HiP 即将上市，新车售价门槛将进一步降低，预计会与比亚迪秦 PLUS DM-i（9.98 万元起）处于同一水平，也就是 10 万元以内。

据介绍，新车全系标配 100km 纯电续航，除了造型及配置等方面进行升级外还新增直流充功能，可满足快充桩充电需求。

IT之家注意到，这款车型此前已经通过工信部申报，长宽高分别为 4735/1815/1495mm，轴距为 2700mm，在同级别车型中属于主流水准。

动力方面，新款帝豪 L HiP 继续搭载雷神 HiP 超级电混动力系统，包括 1.5TD 发动机 + 3 挡变频混动电驱 + 双电机组成，其中发动机最大功率 133 千瓦（181 马力），峰值扭矩 290 牛・米；电动机最大功率 100 千瓦（136 马力），峰值扭矩 320 牛・米；系统综合功率 233 千瓦（317 马力），系统综合扭矩 610 牛・米，百公里加速时间为 6.9 秒，在 3 挡 DHT 变速箱的加持下，极速可达到 230km/h。

续航方面，新款帝豪 L HiP 搭载了 15.5kWh 电池组，NEDC 纯电续航 100km，亏电油耗可以低至 3.8L / 100km，在满油满电的状态下综合续航里程可达 1300km。

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