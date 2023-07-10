全国唯一获认证血氧成像产品公布，基于新型光谱技术

IT之家 7 月 10 日消息，由中科院合肥物质院安光所刘勇研究员、王贻坤研究员团队研发的一款基于新型光谱成像技术的组织血氧检测装备获批医疗器械注册证，这是全国目前唯一获得 NMPA（国家药品监督管理局）认证的血氧成像技术产品。

IT之家从中科院合肥物质院了解到，合作团队突破组织光学参数提取、表面轮廓提取、图像切割、运动伪影消除等多项关键技术，组织血氧成像仪具有三个优势：

高精度 ：新型光谱成像技术结合了结构光和特定的光传输模型，在检测组织形态结构的同时可以提供组织的光学参数，从而提高血氧检测的准确性；

高效 ：组织血氧成像仪采用可移动的扫描探测器，实现局部组织的氧合血红蛋白、脱氧血红蛋白、血氧饱和度等重要生理参数的快速成像，并定量给出具体数值；

应用场景多样：在内分泌科、血管外科（手足外科）、健康管理中心以及烧伤创面、各类重建皮瓣手术等检测评估方面具有较好的临床价值。

据了解，组织血氧监测可以识别早期溃疡、判断伤口能否愈合。组织血氧成像仪通过空间频率成像技术，首先获取组织光学参数，然后通过参数计算出氧饱和度。研究员表示，在科研的过程中得到了省市的政策支持，可以更加快速应用于整个医疗市场。

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