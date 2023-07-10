佳能数字电影摄影机 EOS C70 固件升级，提高自动对焦性能

IT之家 7 月 10 日消息，佳能数字电影摄影机 EOS C70 推送固件升级，版本号 1.0.7.1（Windows 11/10），新固件增强清晰扫描分辨率、提高自动对焦性能，点此下载。

IT之家附更新内容：

以下功能在安装该镜头时启用：CN-E14-35mm T1.7 L S：

显示元数据，如机型名称和所安装镜头的焦距

显示 T 值

支持周边照明校正及彩色镜头畸变校正

支持“全像素双核对焦向导”

增强清晰扫描分辨率；

启用更改 WFM 大小；

启用通过触摸更改矢量示波器增益；

启用更改 WFM / 矢量范围透明度；

提高自动对焦性能：

使跟踪框架能够根据主题进行可变更改

能够检测朝向侧面或后面的头部，或戴头盔等情况下的头部

通过控制环 / 转盘添加“选择被摄体”可分配功能。

据了解，该固件适用于固件版本为 1.0.0.1 - 1.0.6.1 的摄像机，需要 512MB 以上的 SD / SDHC / SDXC 存储卡；更新到最新版本后，将无法还原到之前版本，更新会重置菜单设置和 Custom Picture （自定义图像）设置。

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