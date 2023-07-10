iQOO 11S 手机今日 10 点首销：骁龙 8 Gen 2 处理器，到手价 3799 元起

IT之家 7 月 10 日消息，iQOO 11S 手机于一周之前正式发布，这款新机将于今天上午 10 点开启首销，售价 3799 元起。

IT之家附 iQOO 11S 各版本售价：

12GB+256GB 3799 元

16GB+256GB 4099 元

16GB+512GB 4399 元

16GB+1TB 4799 元

iQOO 11S 手机搭载骁龙 8 Gen 2 处理器，提供 16GB LPDDR5X 及 1TB UFS 4.0 版本。该手机正面配备 6.78 英寸 2K E6 显示屏，支持 144Hz 高刷新率、LTPO 4.0 无极变速刷新、1440Hz 高频 PWM 调光以及类 DC 调光，局部峰值亮度达 1800nit。

续航方面，iQOO 11S 手机配备 4700mAh 电池，支持 200W 快充，号称“充电 5 分钟，高帧王者 3 小时”。此外，该产品还支持 UFCS 融合快充。

影像方面，iQOO 11S 搭载 50MP 索尼定制 VCS IMX866 主摄，传感器尺寸达 1/1.49 英寸，辅以 8MP 超广角（豪威 OV08D10，1/4"）+13MP 长焦（三星 S5K3L6，1/3"）摄像头，采用 vivo 旗舰级影像算法，提供自然色彩模式、脚架星空模式、移轴模式。此外，新机前置 16MP（三星 S5K3P9）摄像头。

在 iQOO 超算独显芯片的加持下，iQOO 11S 号称采用“自研超分算法，清晰流畅可兼得；自研光追技术，还原真实光效；自研帧率感知技术，减少团战时刻卡顿；自研超感触控技术，疾速操控”。

目前，iQOO 11S 提供赛道版、传奇版以及亚运定制配色“钱塘听潮”三款配色。

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