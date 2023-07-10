卡普空介绍自家 RE 游戏引擎：不是《生化危机》缩写，为解决开发者难以实现的想法而来

IT之家 7 月 10 日消息，近年的新作在画面上都有着不俗的表现，今年的《生化危机 4》重制版和《街头霸王 6》更是好评不断。这自然也离不开自家 RE 引擎的功劳，IT 之家的小伙伴们可能对这一引擎有所耳闻，但毕竟是内部引擎，因此外界对该引擎名称以外的信息知之甚少。

卡普空旗下《Exoprimal》游戏的技术总监 Kazuki Abe 在日前接受媒体 gameinformer 采访时，介绍了一些 RE 引擎的小细节。

▲ 图源 卡普空 海报

据悉，虽然使用该引擎的首部作品为《生化危机 7》 ，并且“RE”也代表着生化危机美版英文的缩写（Resident Evil），但实际上引擎名称和生化危机无关。它的全名为“Reach for the Moon”，结合 Engine 才形成 RE。引擎 Logo 是一个伸手抓月的图像，这象征着使用它就能将自己开发游戏的梦想变为实现，并非遥不可及的意思。

▲ 图源 卡普空 海报

此外，Abe 表示 RE 引擎可以随时为正在制作的游戏直接添加想要的东西，能全方位围绕游戏进行打磨和塑造。即便是尚不存在的个别组件，团队也能通过后续将其加入，这也让游戏创作者不少难以实现的想法成为可能。

IT之家经过查询得知，除了《生化危机》系列外，卡普空还有以下作品使用该引擎开发：《鬼泣 5》、《怪物猎人崛起》、《街霸 G》、《Exoprimal》 、《Pragmata》、《龙之信条 2》，因此可以看出卡普空内部对该引擎颇具信心。

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