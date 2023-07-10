首款国产手术机器人首次在海南实现 5G 跨海远程手术，延迟 100 毫秒以内

IT之家 7 月 10 日消息，据海南日报、海南卫视等媒体消息，7 月 9 日上午，海南省中医院泌尿外科团队与北京大学第一医院的专家开展远程联动，依托国产机器人 + 5G 通信技术，成功为一名 75 岁的患者开展前列腺癌根治术。

本次手术由北京端的北京大学第一医院泌尿外科周利群教授及李学松教授团队、海南端的海南省中医院泌尿外科学科带头人黄卫教授、北京大学第一医院泌尿外科谌诚教授和杜毅聪教授团队共同协作完成。

IT之家注意到，这是由我国自主研发的首款手术机器人首次实现 5G 信号同时跨陆、海传输，并在临床上成功完成疑难手术，克服了浪涌、温度、天气等环境因素多变对信号跨海持续传输带来的影响。

海南日报报道，海南、北京两地专家将手术机器人与 5G 通信技术进行结合，建成“几乎同频同步”的集成系统，其可在保证信号传输持续稳定的同时，将远程操作时间差控制在 100 毫秒以内，基本实现术中信息实时交流。

海南省中医院泌尿外科学科带头人黄卫教授表示，该手术机器人的操控具有微创、精准两大特征，“放大 10-15 倍都能看得非常清楚”。北京民航总院泌尿外科主任、国产机器人联合创始人崔亮指出，除了操控以外，该机器人还实现了实时图像上的标记功能，“这种交互的教学模式远远提升了原有的远程手术概念”。

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