消息称三星 One UI 6 将在息屏和锁屏上使用小部件，类似苹果 iOS

IT之家 7 月 10 日消息，据三星爆料人 @i 冰宇宙 透露，三星 One UI 6 将在息屏和锁屏上使用小部件，类似于苹果 iOS。

苹果公司在去年发布的 iOS 16 当中推出锁屏小组件功能，用户可以在顶部、中部、底部锁定屏幕空间中添加多个小组件，选项包括日历、时钟、健身、提醒、股票和天气等，用户还可以随时点击自定义编辑锁定屏幕或点击蓝色 + 图标创建新屏幕。

虽说三星 One UI 当前版本可以自定义锁屏时间、快捷按钮以及消息通知等内容，但可操作范围有限，如果加入锁屏小组件等功能，毫无疑问将为用户带来更多可玩性。

▲ 图源 @i 冰宇宙

据IT之家此前报道，三星将于今年 7 月第 3 周，为三星 Galaxy S23 系列启动基于安卓 14 的 OneUI 6.0 Beta 测试计划。谷歌日前发布的安卓 14 Beta 3 更新中，系统已经达到了 Platform Stability 级别，意味着三星可以推进测试版计划了。

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