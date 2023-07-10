Square Enix：《异度装甲》等更多经典游戏作品有望进行重制

IT之家 7 月 10 日消息，Square Enix 已经推出了旗下一系列游戏 IP 的正作与重制版，而粉丝们认为 Square Enix 还可以再“加加油”，推出更多游戏作品来满足他们的要求。

据 IGN 消息，在 Square Enix 近日举行的股东大会上，有股东向 Square Enix 的发言人询问“在《最终幻想：像素重制版》获得如此好评后，未来是否有打算搬出更多经典作品？玩家们很想玩到《异度装甲》。”

▲ 图源 Square Enix

对此，官方回应道：“喜欢 JRPG 的玩家或许都期待着 Square Enix 能将过去的经典 IP 以现代的技术再次呈现出来，有关《异度装甲》的情报实在不方便透露，但可以说的是公司目前的确在对新作各种方案和想法进行着讨论，还请等待我们的后续消息。”

▲ 图源 Square Enix

Square Enix 目前正在不断推出旗下经典游戏的重制版本，例如大家喜闻乐见的《最终幻想》系列的各种重制版，IT之家此前也曾报道过 Square Enix 的经典作品重制版《星之海洋：第二故事 R》将于今年晚些时候登场，因此这部相当受到好评的 《异度装甲》重制版也有望在未来登场。

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