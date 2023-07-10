任天堂 Switch 游戏机 6 月销量创新高，有望拿下日本市场第一宝座

IT之家 7 月 10 日消息，任天堂于 2017 年推出的游戏机 Switch 如今已经迎来了其生涯的第六个年头，虽然该游戏机有着硬件性能及品控方面的不佳评价，但销量数据证明了绝大多数玩家还是愿意购买 Switch 游戏机。

根据日本经济新闻报道，Switch 今年 6 月在日本又售出了 38 万台机器，和前一年相比同期增长 68%，刷新了发售以来的 6 月销售纪录，这主要是《塞尔达传说：王国之泪》的功劳。

日本经济新闻同时指出，Switch 游戏机的销量恐怕将在今年后开始走低，预计本财年的净利润将下降 21%，至 3400 亿日元（约 172.78 亿元人民币）。

据悉，Switch 游戏机在日本销售台数也即将突破 3000 万大关（IT之家注：目前 2977 万台），媒体预测 Switch 游戏机很可能会在明年拿下日本市场的第一宝座，在其前面的还有 1989 年上市的 Game Boy（3247 万台）和 2004 年的 NDS (3286 万台）。

▲ 图源 任天堂

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。