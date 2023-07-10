高能侠推出 AFT1000 户外电源：双向逆变、1200W 输出，4599 元起

IT之家 7 月 10 日消息，高能侠推出 AFT1000 户外电源，目前已上架电商平台开售，到手价 4599 元起。

高能侠 AFT1000 户外电源拥有黄、白、绿三种配色，三围尺寸约为 351x237.2x238.8mm，重量约为 11.61Kg；机身内置 1013Wh 电池，支持双向逆变快充，1200W 输出功率，可升维驱动至 2000W 输出。

该款户外电源的每个输出区域均有独立开关设计，可按需打开或关闭；自带数显屏，可显示输入 / 输出功率、剩余电量等参数信息。

该款户外电源适用于露营、自驾游、户外作业和家庭应急等使用场景，据官方介绍可为 600W 电饭煲提供约 5 次使用，为 40Wh 无人机提供约 20 次充电；此外该户外电源还支持 UPS 功能，可在 0.02s 内自动切换。

IT之家附该户外电源接口参数：

AC 输入：980W

DC 输入：200W

USB-A 输出：18W

USB-C 输出：100W

DC5521 输出：60W

车充口输出：120W

AC 输出：1200W

无线输出：15W

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