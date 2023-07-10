首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
首页 > 数码之家>奇趣电子

高能侠推出 AFT1000 户外电源：双向逆变、1200W 输出，4599 元起

2023/7/10 10:57:41 来源：IT之家 作者：池渊（实习） 责编：池渊
评论：

IT之家 7 月 10 日消息，高能侠推出 AFT1000 户外电源，目前已上架电商平台开售，到手价 4599 元起。

高能侠 AFT1000 户外电源拥有黄、白、绿三种配色，三围尺寸约为 351x237.2x238.8mm，重量约为 11.61Kg；机身内置 1013Wh 电池，支持双向逆变快充1200W 输出功率可升维驱动至 2000W 输出

该款户外电源的每个输出区域均有独立开关设计，可按需打开或关闭；自带数显屏，可显示输入 / 输出功率、剩余电量等参数信息。

该款户外电源适用于露营、自驾游、户外作业和家庭应急等使用场景，据官方介绍可为 600W 电饭煲提供约 5 次使用，为 40Wh 无人机提供约 20 次充电；此外该户外电源还支持 UPS 功能，可在 0.02s 内自动切换。

IT之家附该户外电源接口参数：

  • AC 输入：980W

  • DC 输入：200W

  • USB-A 输出：18W

  • USB-C 输出：100W

  • DC5521 输出：60W

  • 车充口输出：120W

  • AC 输出：1200W

  • 无线输出：15W

京东高能侠户外移动电源 4599 元直达链接

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用