小米向中南大学捐赠 1000 万元，设立“小米奖助学金”和“小米青年学者”

IT之家 7 月 10 日消息，据中南大学官方消息，7 月 7 日，小米公益基金会与中南大学教育基金会捐赠协议签约仪式在校本部科教楼三会议室举行。为支持教育领域的公益事业，小米公益基金会向中南大学教育基金会捐赠 1000 万元，设立“小米奖助学金”和“小米青年学者”项目，支持中南大学在校学生及青年教师发展。

小米集团副总裁颜克胜表示，小米公益基金会致力于科技创新与人才培养，形成了科技、教育、人才三位一体支持高校的“小米公益模式”，希望能够通过公益基金捐赠培养更多具有创造力和社会责任感的人才，为学校和社会的发展做出积极贡献。

IT之家查询发现，小米集团早在 2021 年就和中南大学计算机学院共同设立小米学生工作室，这是一个“产学研”一体化教学实训基地，共同推进创新型人才培养建设。

小米公益基金会于 2020 年设立“小米奖助学金”项目，计划分 5 年覆盖全国 100 所高校，资助总金额为 5 亿元人民币。

2022 年 2 月，小米公益基金会宣布，为进一步支持中国青年人才的发展，促进青年科研人才队伍与青年教师队伍的建设与培养，北京小米公益基金会率先支持高校青年人才培养，联合各高校开展“小米青年学者”项目，计划捐赠总金额 5 亿元人民币，5 年内覆盖全国 100 所高校。

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