降幅最高 6 万元，凯迪拉克纯电 LYRIQ 锐歌车型价格 / 权益调整

IT之家 7 月 10 日消息，凯迪拉克纯电 LYRIQ 锐歌价格与权益调整，售价 37.97 万元起，下定可享 2000 元抵 2 万元 / 3000 元抵 2 万元送家充桩，定金膨胀活动时间为 7 月 10 日-8 月 31 日。

后驱长续航豪华版 37.97 万元

后驱长续航尊贵版 39.97 万元

四驱高性能尊贵版 41.97 万元

车主权益：

首任非营运车主享受 3 年不限里程整车质保及 8 年 / 16 万公里三电系统质保

首任车主终身享免费车况检测服务

终身享免费 OTA 升级服务

限时最高可享 1.5 万元置换补贴

首任车主终身享每年 50G 5G 基础流量包，限时享 3 个月 100G 增强流量包

限时三款免费特定车身颜色

IT之家从官方了解到，LYRIQ 锐歌于去年 6 月上市，售价 43.97 万元-47.97 万元，本次的降幅最高 6 万元。

锐歌全系应用车载旗舰级 8155 芯片，标配 33.8 英寸环幕式 9K 超视网膜屏，可显示 10 亿种色彩；配备全新一代 Super Cruise 超级辅助驾驶系统，新增驾驶员自动变道和指令变道功能。

锐歌后驱长续航豪华版配备 96.7 kWh 电池组，采用后轮驱动，CLTC 续航达 650km，提供 340 马力的动力，零百加速 6.9 秒；四驱尊贵版搭载前、后两部永磁同步电机，可实现最大功率 375kW，电机最大扭矩 710N・m，百公里加速仅 4.9s；四驱高性能尊贵版 CLTC 续航里程达 608 公里，前、后电驱组合峰值功率达 375kW，峰值扭矩 710 N・m。

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