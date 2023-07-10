深蓝汽车预告 4 款全新车型，含溜背轿跑、中大型 SUV、硬派越野

IT之家 7 月 10 日消息，日前，深蓝汽车发布了 4 款全新车型的官方预告，不过现阶段仅以轮廓剪影的形式展现。

从深蓝汽车公布的预告图中，可以看见 4 款全新车型依次为溜背造型的中大型轿跑、一款 SUV 新车、一款尺寸大于深蓝 S7 车型的中大型 SUV 以及一款硬派越野车型。

此外，深蓝汽车还公开了这些全新车型的宣传词。

轿跑车型对应的宣传是“凌厉快意，不着痕迹”，意在强调新车的动力属性；

SUV 车型对应宣传为“内蕴深沉，澎湃千里”，意在强调其续航持久等特性；

中大型 SUV 车型对应宣传为“技惊四座，进阶生活”，暗示新车型将具有多种使用场景，有望与理想 L8 或理想 L9 形成竞争；

硬派越野车型对应宣传为“自由之路，披荆斩棘”，意在强调新车具有高通过性，强调其主打越野属性。

此外，硬派越野车型将具有凌厉且棱角分明的线条轮廓，剪影中车尾的“小书包”备胎清晰可见。

IT之家此前报道，长安汽车在其 2022 年度股东大会上表示，到 2024 年，深蓝将布局“包括一款硬派 SUV 在内”的共 6 款车型，全新车型深蓝 S7 则于 6 月 30 日开启交付。

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