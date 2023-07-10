腾讯《PUBG Mobile》6 月重回出海手游收入增长榜与下载榜首

IT之家 7 月 10 日消息，据移动应用 & 手游情报平台 Sensor Tower 的最新报告，2023 年 6 月中国手游产品在海外市场收入及下载量排行榜公布，腾讯《PUBG Mobile》重回海外收入增长榜与下载榜榜首。

▲ 图源 Sensor Tower

报告称，随着新赛季的开启、系列活动的更新，以及《Battlegrounds Mobile India》重返印度市场，腾讯《PUBG Mobile》6 月海外收入环比增长 27%，排名升至出海手游收入榜第 2 名，重回增长榜与下载榜榜首。截至 2023 年 6 月，该游戏在海外的总收入已突破 40 亿美元（IT之家注：约 288.81 亿元人民币）。

▲ 图源 Sensor Tower

从 6 月收入来看，米哈游《崩坏：星穹铁道》、腾讯《PUBG Mobile》、米哈游《原神》排名前三。

▲ 图源 Sensor Tower

从下载量来看，得益于《PUBG Mobile》印度版本《Battlegrounds Mobile India》的回归，使得该游戏海外下载量环比增长 63%，突破 1500 万次，蝉联出海手游下载榜冠军，其中近 57% 的海外下载量来自印度市场，因此该游戏重回下载榜榜首。

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