“祝融号”发现火星古风场改变的沉积层序证据

IT之家 7 月 10 日消息，我国科研人员根据“祝融号”观测数据在着陆区发现火星古风场改变的沉积层序证据，证实风沙活动记录了火星古环境随火星自转轴和冰期的变化情况。

相关研究成果日前在线发表于《自然》杂志（IT之家附 DOI：10.1038 / s41586-023-06206-1）。

针对火星气候问题，研究人员利用环绕器高分辨率相机、火星车导航地形相机、多光谱相机、表面成分分析仪、气象测量仪等，在“祝融号”着陆区开展了高分辨率遥感和近距离就位的联合探测，提取了沙丘形态、表面结构、物质成分等信息。

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观测数据显示，火星在最近一次“冰期”(大约 40 万至 210 万前）后，可能是由于火星自转轴倾角的变化，导致当时火星从中低纬度到极地地区发生了一次“冰期 — 间冰期”的全球性气候转变，也就是“间冰期”的出现，其中最低纬度的冰尘地幔 (LDM) 冰被侵蚀和去除，返回到极冠。

这些观测结果与极冠地层学相符，但缺乏证据支持。当研究人员获得“祝融号”火星探测器在火星乌托邦平原南部 LDM 区域穿越期间获得的一整套测量结果后发现了着陆区风场发生显著变化的层序证据。

这些沉积层序与火星中高纬度分布的冰尘覆盖层记录有很好的一致性，这意味着“祝融号”着陆区可能经历了以风向变化为标志的两个主要气候阶段，风向从东北到西北发生了近 70 度的变化，风沙堆积从新月形亮沙丘转变为纵向暗沙垄，因为风力制度的转变与冰期结束一致。结果与火星极地地层记录相符，因此这项研究有助于增进我们对火星古气候历史的理解。

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