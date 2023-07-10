台积电 6 月营收 1564 亿元新台币，同比环比均下滑超 10%

IT之家 7 月 10 日消息，台积电于今日公布了 2023 年 6 月营收数据：合并计算，2023 年 6 月营收约为 1564 亿元新台币（IT之家备注：当前约 361.28 亿元人民币），较 2023 年 5 月减少 11.4%，较 2022 年 6 月减少 11.1%。

2023 年 1 月至 6 月，台积电营收总计 9894.7 亿元新台币（当前约 2285.68 亿元人民币），较 2022 年同期减少 3.5%。

台积电 5 月收入 1765.4 亿元新台币（当前约 407.81 亿元人民币），同比减少 4.9%，环比增长 19.4%。

台积电于 6 月 6 日召开年度股东大会，台积电董事长刘德音表示，公司客户库存正在逐渐降低，市场终端需求正在回升。虽然有少许负增长，但台积电已准备好迎接明年下一波很好的成长，并将持续为股东创造最大价值。

台积电 CEO 魏哲家预计，上半年台积电营收将同比下降 10%，而下半年业绩将优于上半年。

此前有消息称台积电已启动 2nm 试产前期准备工作，目标在今年试产近千片，并扩大与三星、英特尔等竞争对手的差距。而基于技术上的优势，台积电正筹划从明年 1 月起提高先进制程报价，并已与包括苹果、联发科、AMD、英伟达、高通与博通等多家客户进行沟通。

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