撰文 | Ziv

审校 | Skin

（图片来源：Pixabay）

夏天来了，一起来的还有嗡嗡嗡的蚊子。俗话说得好，万物皆有灵，除了蚊子和蟑螂。为了驱逐蚊子，古今中外的人想了不少办法。

（图片来源：GIPHY）

我国从很早的时候就有人烧“莽草”“嘉草”驱赶蚊虫，它们被认为是最早的“蚊香”。直到现在也有人熏艾条驱蚊，研究发现艾蒿中含有桉叶烷类、松油醇等物质，这些都是蚊虫讨厌的成分。

西方人的驱蚊方式也是五花八门，牛粪、椰子壳、咖啡渣，都被烧了个遍；还有人相信用丁香花泡澡可以驱蚊，甚至有人觉得只要喝了杜松子酒，从此就不怕被咬。

要说哪种驱蚊方式最靠谱，还是得靠专业的驱蚊剂。但是驱蚊剂中到底是哪种成分在起关键作用？

（图片来源：见水印）

目前经过科学验证的、比较有效的驱蚊成分有避蚊胺（DEET）、埃卡瑞丁（ICARIDIN，又称淫羊藿苷、羟哌酯、派卡瑞丁）等等。科学家发现它们的起效方式并不相同，避蚊胺可以防止蚊子咬人，埃卡瑞丁可以防止蚊子靠近。

避蚊胺：蚊子的脚不喜欢

大概从上世纪 40 年代起，避蚊胺就被认为是最有效的驱蚊剂之一，但人们一直不清楚其中的原理。直到一项研究发现避蚊胺和蚊子之间的秘密。

对于一些蚊子来说，避蚊胺可能并不难闻，一种发生了基因突变的蚊子甚至更偏爱避蚊胺的味道，但当它们降落在涂了避蚊胺的皮肤上，立刻就会飞走。

避蚊胺有轻微毒性，千万不要吞服，喷驱蚊水时也要避开眼睛、口鼻部位（图片来源：GIPHY）

科学家推测这是因为蚊子的脚不喜欢避蚊胺的味道，当它们降落在有避蚊胺保护的皮肤表面时，被扑面而来的恶心味道吓到了，所以掉头就跑。

蚊子的脚和口器上都有味觉感受器，所以它们一旦着陆就能尝到宿主的味道。不只蚊子，其他一些昆虫的脚上也有味觉感受器，比如苍蝇“搓手”就是为了把脏东西清理干净，方便使用脚上的味觉感受器更好地分辨食物。

为了验证这种推测，普林斯顿大学的神经遗传学家艾米丽・丹尼斯（Emily Dennis）贡献了好几个大包。她在自己的手上戴了一副手套，手套上剪了个小口，小到只能让蚊子的腿或者口器接触到，不能让腿和口器同时落在皮肤上。

当只有蚊子的口器落在涂有避蚊胺的皮肤上时，艾米丽还是被咬了，因此可以推断蚊子的口器并不能尝到避蚊胺的味道。

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要验证蚊子的腿是否能够尝到避蚊胺，是一个非常精细的活儿。艾米丽用一种凝胶裹住了蚊子的腿，这种凝胶只起阻隔作用。所有腿都被包住的蚊子还是会叮咬她，然而哪怕只有一条腿上没有凝胶，也能让蚊子在降落后立马飞走。

艾米丽终于可以得出结论：蚊子脚上的味觉感受器非常讨厌避蚊胺。

经过试验，研究人员发现含有 10% 避蚊胺的驱蚊液有效时间是 2 小时，含量为 24% 的有效时间是 5~10 小时，但超过 50% 并不会让有效时间明显延长。

日常使用含量 10% 以下的就可，如果去蚊虫比较多的地方，可以选择 10%~30% 的产品，不建议 12 岁以下儿童使用浓度超过 30% 的产品。

埃卡瑞丁：气味隐身衣

为了找到香喷喷的人类，蚊子会综合利用视觉、味觉、嗅觉和热力感知等等线索。

我们可以通过呼吸排出二氧化碳，皮肤上的汗腺和毛孔也可以排出身体里一部分多余的二氧化碳。我们分泌出的皮脂、汗液和气体会混合成“人味儿”飘散到空气中。

蚊子在将近 10 米以外就能探测到二氧化碳，然后跟着气味飞近，之后开始感觉人类的体温，精准定位后降落到我们的皮肤上。

（图片来源：GIPHY）

研究发现埃卡瑞丁溶液的防蚊效果也很好。它的起效原理正是可以和人类的气味混合在一起，当气味分子抵达蚊子的嗅觉受体后，并不会引起它们的注意。

所以如果在身上喷了含有埃卡瑞丁的驱蚊剂，蚊子很可能根本发现不了我们，就像给自己穿了一件“气味隐身衣”。

日常使用推荐浓度是 5%~10%，能提供 3~5 小时的防护；浓度为 20% 的埃卡瑞丁驱蚊液可以提供长达 8~12 小时的防护。

其他比较有效的成分还有驱蚊酯（IR3535）、柠檬桉树油（OLE）、对薄荷基-3,8-二醇（PMD）等等（3 岁以下儿童不要使用含有后两种成分的产品，不要给 2 个月以下的婴儿使用任何驱蚊剂，用物理方法防蚊），选购时可以留意一下。

其他防蚊怪招

一些朋友可能已经发现了，在开着空调时，我们好像不那么容易被蚊子咬。这是因为蚊子对温度非常敏感，当气温低于 25℃，蚊子的活跃度就会降低。

另外，开空调的时候我们出汗的量会减少，散发的味道不大，所以不容易被蚊子发现。

还有研究发现似乎蚊子真的不太喜欢椰子的味道，如果使用添加了椰子香氛的香皂，可能会更有利于防蚊。

参考资料：

[1]https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2018/06/30/623865454/a-guide-to-mosquito-repellents-from-deet-to-gin-and-tonic

[2]https://www.cdc.gov/mosquitoes/mosquito-bites/prevent-mosquito-bites.html

[3]https://www.livescience.com/65334-how-does-deet-work-mosquitos.html

[4]https://en.wikipedia.org/wiki/Icaridin

[5]https://www.cell.com/iscience/fulltext/S2589-0042(23)00744-7

[6] 化丹丹.艾蒿提取液纯化及在驱虫防蚊功能性纺织品上的应用 [D].苏州大学，2014.

本文来自微信公众号：把科学带回家 （ID：steamforkids），作者：万物杂志

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