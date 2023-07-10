传音在印度推出 Tecno Camon 20 Premier 5G 手机，搭载联发科天玑 8050

IT之家 7 月 10 日消息，传音在印度推出了一款新机，名为 Tecno Camon 20 Premier，售 29999 卢比（IT之家备注：当前约 2625 元人民币）。

传音此前已经推出了 Camon 20 系列，包括 Tecno Camon 20、 Camon 20 Pro 5G 和 Camon 20 Premier 5G，但只透露了 Camon 20 和 Camon 20 Pro 5G 的价格和部分细节。

Tecno Camon 20 Premier 搭载联发科天玑 8050 处理器和 ARM G77 MC9 GPU，配备配备 8GB LPDDR4X RAM 和高达 512GB 存储，还采用了 6.67 英寸 FHD+ AMOLED 显示屏，分辨率为 1080 x 2400 像素，刷新率为 120Hz。

该机前置 32MP 镜头，采用了后置三摄，包括一个 50MP 主 RGBW 传感器（6P+1G 镜头、PDAF、f / 1.77）和一个 2MP 人像镜头。新机还配备了 108MP 超广角摄像头（f / 2.2、PDAF），号称是这一细分市场首创。

其他方面，该机配备 5000mAh 电池，支持 45W 充电，运行基于 Android 13 的 HiOS 13 系统。

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