消息称奥迪在中国寻找电动平台合作伙伴，缩短其车型的开发时间

IT之家 7 月 10 日消息，据德国媒体 Automobilwoche 报道，为了应对中国日益竞争的电动汽车竞争，大众子公司奥迪正在从中国当地寻找电动平台合作伙伴，以缩短其车型的开发时间。

在今年 4 月举行的 2023 上海国际车展上，奥迪首次携全电动车型阵容亮相，带来了奥迪 Q4 e-tron、Q5 e-tron、RS e-tron GT 纯电动产品，以及奥迪 A6 Avant e-tron 和 urbansphere 概念车。

奥迪中国总裁温泽岳博士（Dr. Jürgen Unser）当时表示：“对于未来我们有宏大的计划。我们将通过革新产品生产、优化销售网络来强化奥迪的在华地位。过去三十五年，我们赢得了消费者的信任，拥有非常好的合作伙伴。随着新品的推出，我们定会在市场中有更好的表现。”

如果德国媒体消息属实，寻求与中国电动平台合作预计会成为奥迪“革新产品生产，优化销售网络”计划中的一部分。

据IT之家此前报道，奥迪中国官方此前宣布，从 2026 年开始，奥迪面向全球市场推出的新车型将全面切换为纯电动汽车，至 2033 年，逐步停止内燃机车型的生产。奥迪官方称：“在全球战略指引下，奥迪正在其自有生产基地，稳步推进纯电动汽车生产的准备工作。”

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