消息称极氪汽车今年第四季度进入以色列市场，首次进军中东地区

IT之家 7 月 10 日消息，据外媒彭博社报道，极氪汽车将于今年第四季度在以色列上市，这标志着该电动汽车品牌继六月进军荷兰和瑞典市场后，首次进军中东市场。

▲ 极氪 001

一份公司备忘录显示，浙江吉利控股集团有限公司的电动汽车部门已与以色列经销商 Union Group 合作建立销售网络，将提供极氪 001 和极氪 X 两款车型。不过，目前尚不清楚这两款车型在当地市场的具体定价。

对此，极氪发言人拒绝就相关话题发表评论，但表示该公司将继续在全球范围内进行扩张。

▲ 蔚来 ET5

报道称，中国电动汽车制造商与中东地区的联系正在加强，中东石油资源丰富的国家正在寻求化石燃料以外的清洁能源投资。阿布扎比基金上个月获得蔚来汽车公司 7% 的股份，该公司也在欧洲扩张，而沙特阿拉伯则与上海华人运通公司（高合汽车母公司）签署了价值 56 亿美元（当前约 404.88 亿元人民币）的电动汽车开发协议。

▲ 极氪 X

据IT之家此前报道，极氪汽车现已登陆欧洲市场，率先在瑞典、荷兰两地开售，预计年内开启首批交付。以荷兰市场为例，极氪 001 起售价为 59490 欧元（当前约 47 万元人民币），极氪 X 起售价为 44990 欧元（当前约 35.5 万元人民币）。

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