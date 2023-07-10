亚马逊欲 17 亿美元收购扫地机器人 iRobot，遭欧盟委员会调查

IT之家 7 月 10 日消息，亚马逊在去年逐步表现出对于扫地机器人公司 iRobot 的浓厚兴趣，并在今年初提议将以每股 61 美元，总价约 17 亿美元（当前约 122.91 亿元人民币）的价格收购 iRobot 公司，目前这一收购决定正在受欧盟委员会调查中。

▲ 图源 亚马逊

据分析公司 Statista 的调查，扫地机器人公司 iRobot 此前遥遥领先其它竞争对手，2020 年全球市占率为 46%，居次的科沃斯机器人全球市占率仅为 17%。但 iRobot 当下经营情况并不乐观，该公司去年营收为 11.83 亿美元（IT之家注：约 85.42 亿元人民币），比 2021 年下滑了 24.4%，科沃斯机器人去年的营收则是 153 亿元人民币，比前一年成长 17%。

▲ 图源 iRobot 披露文件

欧盟委员会在日前宣布，将根据《欧盟合并条例》（EU Merger Regulation）针对亚马逊收购扫地机器人制造商 iRobot 一案展开深入调查。

▲ 图源 欧盟委员会网站

对于亚马逊收购 iRobot 一案，欧盟委员会的初步调查认为该交易有利于其扫地机器人行业的市场竞争，因此对这一收购案大致持同意态度，但最终定论还需要在今年的 11 月 15 日揭晓，届时欧盟委员会才会最终作出决定放行或阻止该交易的决定。

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