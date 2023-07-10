WIKO Hi 畅享 60 Pro 手机发布：鸿蒙生态支持 5G，1799 元起

IT之家 7 月 10 日消息，WIKO 今日发布了新款 Hi 畅享 60 Pro 5G 手机，价格如下：

8GB+128GB：1799 元

8GB+256GB：1999 元

这款手机此前已经出现在了中国电信终端产品库中，IT之家也已对这款机型进行了报道，以下附该款新机的参数信息：

外观方面，Hi 畅享 60 Pro 5G 拥有星河蓝、冰霜银、曜金黑三种配色，镜头模组采用圆形设计，后置三摄及闪光灯呈对称排列。该手机屏幕采用左上角“药丸形”打孔设计，但仅提供一颗前置镜头。

硬件方面，Hi 畅享 60 Pro 5G 搭载高通骁龙 695（SM6375）处理器，配备 6.67 英寸 LCD 显示屏（分辨率 2367×1080），支持 120Hz 刷新率，后置 64MP+8MP+2MP 三摄，前置 16MP 自拍镜头，提供 3.5mm 耳机孔，采用侧边指纹识别方案。

续航方面，该新机内置 4300mAh 电池容量，支持 66W 快充，据官方介绍 17 分钟可充电 60%，38 分钟充电 100%。

软件方面，Hi 畅享 60 Pro 5G 获得 HarmonyOS Connect 独家认证，支持超级终端、畅连通话、万能卡片、大文件夹 、智慧多窗、AI 字幕等鸿蒙特性。

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